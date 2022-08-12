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    Sinop’ta otomobil apartman boşluğuna düştü, 4 kişi yaralandı

    Yokuşta ilerleyen otomobil, virajı alamayınca apartmanın boşluğuna düşerek yan yattı.dikkatsizliğin yol açtığı kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
    • 12.08.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 16:29
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    Sinop’ta otomobil apartman boşluğuna düştü, 4 kişi yaralandı

    Sinop’ta bir otomobilin yokuştan inerken virajı alamayarak apartman boşluğuna düştüğü trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandığı belirtildi.

    Araç kontrolünü kaybederek önce kaldırıma çıktı

    Görgü tanıklarının aktardığına göre, Tekinoğlu Sokak’ta S.Y.’nin kullandığı 34 FGM 006 plakalı otomobil, yokuş ve virajlı yolda seyir ettiği sırada kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı.

    Apartman boşluğuna devrildi

    Kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkan araç, o hızla ardından yaklaşık 1 metre boyutunda olan apartman boşluğuna devrildi.

    Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

    Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ayakta tedavileri yapılan çocuklar kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Sinop

    Araç vinçle boşluktan çıkartıldı

    İHA'nın haberine göre olay yerine talep edilen vinç ve çekici yardımıyla otomobil bulunduğu yerden alındı.

    Sinop

    Çevre sakinleri yokuştan şikayetçi

    Kazanın gerçekleştiği yokuşun çok tehlikeli olduğunu, devamlı araçların kaydığını ve zaman zaman kazalar meydana geldiğini belirten çevre sakinleri, yetkililerden çözüm bulunmasını talep etti.

    Sinop

    Sinop


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