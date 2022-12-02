Şırnak'ta terörden temizlenen bölgenin küçük çobanı

Terörden temizlenen Faraşin Yaylası’nda yaşayan bir ailenin 13 yaşındaki kız çocuğu, tüm gününü ailesinin hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.

Doğu'da terör örgütünden temizlenen bölgelere aileler yeniden dönmeye başladı.

Yaşam alanına dönen bir başka bölge ise Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası oldu.

Beytüşşebap'a bağlı 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda, yaz-kış yıllardır 4 aile kalıyor.

Aile çobanlık yapıyor

Bu ailelerden biri olan 13 nüfuslu Aslan Ailesi. Aslan Ailesi, hayatlarını 100 koyun, 3 at, 4 köpek ve 35 tavuğa adadı.

Yıllar önce terör olayları yüzünden köylerini terk edip Mersin’e yerleşen aile, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber yurtlarına döndü.

13 yaşında hayvanlarla ilgileniyor

6 yıldır yaylada yaz kış kalan ailenin tek geçim kaynağı hayvancılık. Aslan Ailesi'nde 13 yaşında Axin adındaki kız çocuğu, yaptığı işler ile görenleri hayran bıraktı.

Axin, ondan küçük üç kardeşi 30 koyuna bakıyor, o ise 70 koyun 3 at ve tavuklara bakıyor.

Her gün babasının işlerine yardım eden minik çocuklar okul yerine hayvanlara bakıyor.

Gününü çobanlık yaparak geçiriyor

Sabahın ilk ışıklarıyla atları besleyip koyunlara yem veriyorlar, ahırda yaşayan tavukların yumurtalarını topluyorlar ve gün boyu çobanlık yapıyorlar.

Küçük çoban sahili merak ediyor

Boyundan büyük işleri tek başına yapan Axin’in hayali ise Antalya’yı görmek, sahilde fotoğraf çekmek.

Aile yaylada kalmak istiyor

Yaz aylarında yüzlerce göçer ve vatandaş, kış ayları gelince yayladan iniyor, ancak bu aile Van’da evleri olmasına rağmen yaylada kalmayı tercih ediyor.

"Kurtlar saldırmasın diye çobanlık yapıyorum"

Axin Aslan, 3 yıldır ailesiyle birlikte Faraşin Yaylası'nda kaldığını söyledi. Yaptığı işin hoşuna gittiğini aktaran Aslan, "Babam bize çok yardımcı oluyor, biz de ona yardım ediyoruz. Seviyorum bu işleri. Sabah uyanınca ilk işim koyunların içine gidiyorum. Onları besliyorum bakımlarını yapıyorum. Kurtlar saldırmasın diye çobanlık yapıyorum. Su, saman verirken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Kardeşlerimle beraber vakit geçiyor. Karda oyun oynuyorum, vakit öyle geçiyor." dedi.

"Okusaydım avukat olmak istiyorum"

İHA'nın haberine göre, Aslan, "Maalesef kitaplarım yok. Bazen haberlerde okula giden çocukları görünce hoşuma gitmiyor. Ben de istiyorum ama burada kalıyorum. Benle beraber 5 öğrenci var burada. Kardan dolayı ilçe merkezine gidemiyoruz.

Okusaydım avukat olmak istiyorum. En çok Antalya’yı merak ediyorum. Oraları görmeyi sahilde gezmeyi çok isterdim. Biraz değişiklik yapmak geliyor içimden. Burada kalmak istiyorum hep mutluyum." şeklinde konuştu.