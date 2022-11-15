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    Şırnak'taki doğal göl 7 ay kar altında kalıyor

    Yeşilöz Yaylası Çalyan köyündeki doğal göl, kar yağışının etkisiyle 7 aylık kar altında kaldığı sürece başladı.
    • 15.11.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:05
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    Şırnak'taki doğal göl 7 ay kar altında kalıyor

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi beyaza büründü.

    Soğuyan hava ve kar yağışlarının etkisini gösterdiği kentte Yeşilöz Yaylası Çalyan köyündeki doğal göl ve çevresi, karın yağmasıyla beyaza büründü.

    Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı göl, her yıl olduğu gibi bu yıl da erken kar altında kaldı.

    Konumu itibariyle yüksek rakımlı olan bölgede buzullar erimeden tekrar kar yağıyor.

    7 mevsim kar altında

    Beytüşşebap ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan göl, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

    Yılın 7 mevsimi kar altında kalan göl ve çevresi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

    Şırnak taki doğal göl 7 ay kar altında kalıyor #1

    Fotoğraf severlerin rotası arasında

    İHA'nın haberine göre; kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları başlangıcına kadar karla kaplı yüksek rakımlı gölü merak edenler, karlı yolları aşıp göl etrafında fotoğraf ve videolar çekmek için kilometrelerce yol katediyorlar.

    Şırnak taki doğal göl 7 ay kar altında kalıyor #2


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