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- Şırnak'taki doğal göl 7 ay kar altında kalıyor
Şırnak'taki doğal göl 7 ay kar altında kalıyor
- 15.11.2022 - 09:52
- Güncelleme : 15.11.2022 - 10:05
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi beyaza büründü.
Soğuyan hava ve kar yağışlarının etkisini gösterdiği kentte Yeşilöz Yaylası Çalyan köyündeki doğal göl ve çevresi, karın yağmasıyla beyaza büründü.
Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı göl, her yıl olduğu gibi bu yıl da erken kar altında kaldı.
Konumu itibariyle yüksek rakımlı olan bölgede buzullar erimeden tekrar kar yağıyor.
7 mevsim kar altında
Beytüşşebap ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan göl, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.
Yılın 7 mevsimi kar altında kalan göl ve çevresi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Fotoğraf severlerin rotası arasında
İHA'nın haberine göre; kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları başlangıcına kadar karla kaplı yüksek rakımlı gölü merak edenler, karlı yolları aşıp göl etrafında fotoğraf ve videolar çekmek için kilometrelerce yol katediyorlar.