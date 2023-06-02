Sırrı Sakik Meclis'te yemin etti 28.Dönem Milletvekili Ant içme töreninde kürsüye çıkan HDP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik Meclis kürsüsünde yemin ederek yerine geçti.

ensonhaber.com Türkiye Büyük Millet Meclis'inde ise bu kapsamda hazırlıklar tamamlandı. 28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin etmeye başladı. Bu kapsamda vekiller sırayla Meclis kürsüsünde yemin ediyor. HDP Ağrı vekili yemin etti Yemin törenini gerçekleştiren bir vekilde HDP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık oldu. Sırrı Sakık aynı zamanda TBMM 19., 23. ve 24. dönem milletvekili görevini yaptı. Daha öncede Meclis'te görev yaptı 2002 seçimlerinde Muş'tan bağımsız aday olan ancak seçilemeyen Sakık, 2018 seçimlerinde HDP'den Manisa milletvekili olmuş ve seçilememişti. 2019 seçimlerinde de HDP'den Muş belediye başkanlığına aday olmuş ancak seçilmemiştir. Sırrı Sakık, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde HDP Ağrı milletvekili adayıdır.