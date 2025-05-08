Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

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Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiası...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Önder'in ölümü siyaset arenasında büyük bir hüzne neden olurken, kısa süre içinde suikast iddiaları da gündeme geldi.

DEM PARTİ'DEN SUİKAST İDDİALARINA AÇIKLAMA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in geçtiğimiz günlerde ortaya attığı Önder ve Pervin Buldan'a yönelik suikast iddiası sonrası DEM Parti cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

DEM Parti, Önder'e suikast düzenlendiğine dair kamuoyunda ses getiren haberlere ilişkin açıklama yaptı.

OTOMOBİLİN LASTİKLERİNDE DÜZENEK BULUNDU

Yapılan açıklamada, 2 Nisan tarihinde, otopark görevlisinin Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmesi üzerine araç servise götürdüğü ve aracın arka kısmında lastiği patlatabilecek demirden yapılmış bir düzenek bulunduğu belirtildi.

"KANITLAR RESMİ MERCİLERE İLETİLDİ"

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder, bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir.

"NET BİR SONUÇ İLETİLMEDİ"

Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır.

Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."