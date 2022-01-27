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- Sivas'ta mahalle muhtarından örnek davranış
Sivas'ta mahalle muhtarından örnek davranış
Gürün ilçesindeki Yenimahalle Muhtarı Nevzat Aslan, yoğun kar yağışı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların evlerine tek tek ekmek dağıttı. Muhtarın bu davranışı halkın takdirini topladı.
- İHA
- 27.01.2022 - 12:00
- Güncelleme : 27.01.2022 - 12:04
Sivas’ın Gürün ilçesinde Yenimahalle Muhtarı Nevzat Aslan’ın davranışı takdir topladı.
İlçede etkili olan kar yağışı sonrası dik yamaçlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar, ekmek almakta zorluk yaşadı.
MUHTAR, EKMEKLERİ SIRTLAYIP EVLERE DAĞITTI
Bunun üzerine muhtar Aslan, ekmekleri sırtlayıp ev ev dolaşarak ekmekleri vatandaşlara ulaştırdı.
HALKIN GÖNLÜNÜ KAZANDI
Muhtarın davranışı görenlerin takdirini toplarken, vatandaşlar da duyarlı davranıştan dolayı muhtara teşekkür etti.