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    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı

    Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Çay Bardağı Kulesi üzerinde nefes kesen gösteriye imza attı.
    • 04.08.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:10
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    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı

    Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rizelilere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

    Tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında uçuş gösterisi hazırlayan SOLOTÜRK, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

    Çay Bardağı Kulesi üzerinde uçuş yaptılar

    Kent merkezinde yüksekliği 29,5 metre olan Çay Bardağı Kulesi üzerindeki uçuş, yoğun ilgi gördü.

    Sahilde toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı #1

    "Her hareketin ayrı anlamlı var"

    AA'nın aktarımına göre; 30 dakika süren gösteriyi, Rize Valisi Kemal Çeber de vatandaşlarla birlikte izledi.

    Vali Çeber, burada gazetecilere gurur verici bir gösteri izlediklerini belirterek, her hareketin ayrı anlam içerdiğini söyledi.

    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı VİDEO

    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı #2

    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı #3

    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı #4

    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı #5

    SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri yaptı #6


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