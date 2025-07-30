SON DAKİKA! MGK toplantısı sonrası 6 maddelik açıklama

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

Ana gündem maddesini terörle mücadele olan toplantıda 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yapıldı.

6 MADDELİK BİLDİRİ

Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yer alan 8 konu başlığı şu şekilde sıralandı;

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE HIZLI VE İSTİKRARLI İLERLENECEK"

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

2. Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; Ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve milli hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir.

3. FETÖ ile mücadele gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzları ele alınmış; ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır.

"SURİYE'YE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

4. Suriye'deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye hükümetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir.

Bu süreçte yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir.

"İSRAİL BİR AN ÖNCE DURDURULMALI"

5. İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri neticeleri değerlendirilmiş, halihazırda dahi ciddi bir kırılganlıklarla malul olan Orta Doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir.

Uluslararası hukuk çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

6. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tırmanma emarelerinden duyulan endişe dile getirilmiş; Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir.