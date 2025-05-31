SON DAKİKA: Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklandı

Haber Merkezi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir gelişme yaşandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Papara'ya yönelik başlattığı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

NELER OLMUŞTU?

Çok sayıda şirkete el konulmuş ve örgüt lideri, örgüt üyelerine ait aralarında PPR Holding Anonim Şirketinin de aralarında bulunduğu 8 şirkete de kayyum atanmıştı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişinin tutuklanmasına ve 4 kişinin serbest kalmasına karar verilmişti.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananların ardından Merkez Bankası da açıklamada bulunmuştu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitlerin uygulanmasına karar verilmişti

KARSLI TUTUKLANDI

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ahmed Faruk Karslı'nın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.