Sözcü'nün seçim sonuç ilanı: Adam yine kazandı CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yenilişini Sözcü gazetesi, 2018 seçimlerine atıf yaparak duyurdu.

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Türkiye bugün, İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandığa gitti.



Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan fark atarak kazandı.

Muhalefet medyası da ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP'ye yakınlığı ile bilenen Sözcü gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini 2018 seçimlerine atıfta bulunan ve slogan haline gelen bir cümle ile duyurdu;

"Adam yine kazandı...!"