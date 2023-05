Süleyman Efendi Cemaati'nden açıklama

ensonhaber.com

Tarihin en önemli seçimlerine sayılı günler kaldı.

Milyonlar Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yeniden sandığa gidiyor.

Bu süreçte ortaya atılan iddialar da sık sık gündem oluyor.

Bunlardan biri de, bazı kaynaklar tarafından ortaya atılan ‘Süleyman Efendi Cemaati Başkan Erdoğan’ı desteklemiyor’ haberleri.

Konuya ilişkin Süleyman Efendi Cemaatinden H. İbrahim Aslan, basın açıklaması yayımlayarak gerçeği kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bendeniz H.ibrahim Aslan görülen lüzum üzerine aşağıdaki konuları kamuoyumuzun dikkatine sunmayı önemli bir görev biliyorum. Süleyman Efendi Hz.lerinin dini Mübin'e ve Kuranı Kerime hizmetleri her türlü takdirin üzerindedir. Efendi Hz.leri ahirete irtihal ettikten sonra hizmetlerin başına damadı olan Kemal Kacar beyefendiyi, kurslardaki hocalar ve talebeler hizmetlerin başına seçerek getirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı Belediye Başkanı olduğu dönemde adaylığı meselesi gündeme geldiğinde Kemal bey abi o dönem Refah partisi İstanbul İl Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyor, yaptığı siyasi çalışmalardan dolayı beğeniyor ve seviyordu. Belediye başkanı seçilip göreve başladıktan takriben yıl sonra yaptığı çalışmaları ve hizmetleri gördükten sonra beğendi, ben ve yakın arkadaşlarımızla sohbet ederken Kemal bey abi Sayın Recep Tayyip Erdoğan inşallah ileride Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olur dedi. Bizler buna şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızda başta üniversite öğrencileri olmak üzere Kuranı Kerim ve ilim okuyan talebelere her zaman yardımlarını esirgememiştir. Bundan dolayı ben ve arkadaşlarım Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz.

Babam 1935 yılında İstanbul'da Efendi Hz.lerinin o günkü hizmet sohbetlerinde bulunmuş ve tanışmıştır. Şahsım ise 1968 senesinde Kemal Kaçar abi ile tanıştım. 1974 yılında Kemal bey abi beni çağırarak hizmetlerin ekonomik işlerinin yürütülmesi için şahsıma görev verdi . Ben de kendi kaynaklarımızdan elimden gelen taleplere istiap haddi dahilinde gerekli yardımları yaptım. Kemal Bey abinin vefatı ile birlikte benim de görevlerim bitti.

Hal böyleyken Alihan beyin bu davayı siyasete alet etmesini anlamak mümkün değildir. Bunu benim gibi isimlerini zikretmeye gerek görmediğim binlerce arkadaşım kabul etmemektedir. Ümit ederim ki bir an evvel bu yanlış kararından vazgeçip insanları hür iradeleriyle baş başa bırakır.

Kamuoyuna saygılarımla duyurulur.