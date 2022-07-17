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    Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönen sürücüleri uyardı

    Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönen sürücüleri uyardı

    Bakan Soylu, azalan trafik kazaları oranlarına dikkat çekti. Soylu, sürücülere dönüş yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 10:58
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili konusunda uyarıda bulundu.

    Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu’dan Anadolu’ya 801 bin aracın, İstanbul’a ise 760 bin aracın geçtiği bilgisini paylaştı.

    Kazalarda dikkat çeken azalma

    Meydana gelen kazalardaki gerilemeye dikkati çeken Bakan Soylu, şunları aktardı:

    "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı."

    "Son günde de kurallara uyalım"

    Sürücülere dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan Soylu, "Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım." diye ekledi.

    İçişleri Bakanı ayrıca, paylaşımında üç görsele de yer verdi.

    Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönen sürücüleri uyardı #1

    Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönen sürücüleri uyardı #2

    Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönen sürücüleri uyardı #3

    Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönen sürücüleri uyardı #4


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