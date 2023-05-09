Süleyman Soylu: Erzurum'da ilk taşı atan FETÖ bağlantılı Erzurum'da yaşanan olayla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını belirten Süleyman Soylu, provokasyonla ilgili FETÖ detayına dikkat çekti. Bakan Soylu, "Orada bir tek ilk taşı atan kişi kafamızı karıştırıyor. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da şehir merkezinde izinsiz gerçekleştirdiği miting sonrası ortalık karışmıştı.

İmamoğlu'nu protesto eden Erzurumlular ile mitinge katılanlar arasında arbede çıkmış, yaralananlar olmuştu.

Daha sonra meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Soylu açıkladı: 16 kişi gözaltına alındı

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı TVNET canlı yayınında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, olaylara karıştığı belirtilen 21 kişiden 16'sının gözaltına alındığını bildirdi.

"Siyasetin kurallarına uymuyorlar"

İmamoğlu'nun kurallara uymadığını ifade eden Soylu, "Erzurum, İstanbul'u kaplamak için yapılan bir iş. Siyasetin ve seçimin kuralları var, bu kurallara uymayanlar var." diye konuştu.

Provokasyonu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı söyleyen Soylu, miting esnaf buluşması adı altında yapıldığının altını çizdi.

Provokasyonda FETÖ detayının altını çizdi

İmamoğlu'nun devletin gücünden haberdar olmadığını da söyleyen Soylu, çıkan olaylarla ilgili FETÖ iltisaklı bir kişiye dikkat çekti.

"Kafamızı karıştıran sadece bir kişi var, FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı"

Bakan Soylu, "Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş." dedi.

Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: