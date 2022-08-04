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    Süleyman Soylu'dan KPSS açıklaması: Çalışmalar sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu, cemevlerine düzenlenen saldırı ve gündemde olan KPSS konusu hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 04.08.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:38
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    Süleyman Soylu'dan KPSS açıklaması: Çalışmalar sürüyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı" sonrası basın mensuplarının sorularını  yanıtladı.

    Süleyman Soylu, gündemde olan KPSS'deki bazı soruların bir yayınevine ait denemelerdeki sorularla aynı olduğu iddiası üzerine açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

    "Çalışmalar sürüyor, devlet işinin başında"

    Bakan Soylu, KPSS soruşturması hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında."

    Süleyman Soylu'dan KPSS açıklaması: Çalışmalar sürüyor ViDEO

    Süleyman Soylu dan KPSS açıklaması: Çalışmalar sürüyor #1

    Cemevlerine saldırı soruşturması devam ediyor

    Öte yandan cemevlerine düzenlenen saldırı hakkında da konuşan Süleyman Soylu, şu ifadelere yer vererek konuşmasını noktaladı:

    "Muharrem ayının 1. günü Ankara'da 3 cemevine saldırı, Ankara'da ve bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen provokasyon. Bu tip olaylarda hep kendisini deliliğe verenler ortaya çıkıyor.

    Bu deliler nasıl oluyor da, ben 10 yıldır Ankara'dayım. 10 yılda Ankara'da 1 saatte 3 adrese gidemem. Yargı bir karar verdi, bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız, kimse merak etmesin."

    Süleyman Soylu dan KPSS açıklaması: Çalışmalar sürüyor #2


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