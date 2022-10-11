İçişleri Bakanı Soylu, "Ömer Öcalan bir müptezeldir! Onun söylediği de aslında içindekini dışarıya fışkırtıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis teşkilatındaki gelişmelere yönelik bir basın toplantısı düzenledi.

Süleyman Soylu, burada gerekli açıklamalarının ardından gündemdeki diğer konuları da değerlendirdi.

Soylu, HDP öncülüğünde terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmesi ve esnasında çıkan arbedelere yönelik de açıklama yaptı.

HDP'nin Öcalan'a destek yürüyüşü

Bakan Soylu, HDP'lilerin polis müdahalesi karşısında demokratik siyaset haklarının engellendiği söylemlerine sert şekilde cevap verdi.

HDP'li vekil ve terör başının yeğeni Ömer Öcalan'ı hedef alan Soylu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Süleyman Soylu: Ömer Öcalan bir müptezeldir ViDEO

"Milletvekilleri bebek katili için yürüyor"

"Apo’nun Suriye’den gönderilmesine itiraz ve şu an tecrit içerisinde bulunduğunu ifade için bunlar Türkiye’nin birkaç ilinde vekillerin nezdinde daha fazla adam toplamak istemişler. Ama millet bunlara inanmıyor.

Orada bir bebek katili için milletvekilleri çıkacaklar sonra da diyecekler ki 'demokratik siyasete darbe vuruluyor izin verilmiyor.' Demokratik siyaset bebek katili Apo ile anlayışları ortada...

"Ömer Öcalan bir müptezeldir!"



Bir milim dahi yürümelerine izin vermeyiz. Bu konuda kararımız nerttir. Ömer Öcalan denen müptezelin söyledikleri de... Ömer Öcalan bir müptezeldir! Onun söylediği de aslında içindekini dışarıya fışkırtıyor. Bu çok net bir şekilde anlaşılıyor."

"Teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız"

HDP'li vekil Öcalan, yürüyüşe polis müdahalesi sırasında tepki göstermiş ve "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti’ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." ifadelerini kullanmıştı.