İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin, "Oradaki mahkeme sürecine göre süre belli olacak. İki arkadaşımız orada. Bugüne kadar bize yardımcı olan bir ülke Arnavutluk" ifadelerini kullandı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dün Arnavutluk polisi tarafından yakalandı.

Binlerce kişiden topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Vlora’da yakalandığı ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile de teyit edildi.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nca, Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı.

Süleyman Soylu'dan açıklama

Öte yandan İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürücine ilişkin açıklamalarda bulundu.





"2 arkadaşımız Arnavutluk'ta"



Süleyman Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet, Adalet Bakanlığı ile temas kurdu. Arnavut Emniyetiyle temas kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu dün törenler esnasında arz ettik. 2 arkadaşımız Arnavutluk'talar. Sabah gideceklerdi.

Dosyalarla hem de iade süreçleri ile ilgili. İade süreçleri biraz sürer, orada mahkemeye çıkmak zorunda. Deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak.

İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına, ilk mi ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlı. Şu ana kadar Arnavut makamları bize çok yardım eden tavır sergilediler."

Süleyman Soylu, Thodex vurguncusu Fatih Özer'in iade süreciyle ilgili konuştu - VİDEO

Thodex soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Özer hakkında, Interpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.