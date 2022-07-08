Bakan Soylu, bayram nedeniyle yaşanan yoğunlukta olası bir kazanın önüne geçebilmek için çok sayıda ekibin sahada olacağını, denetimlerin ise 18 Temmuz'a kadar süreceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkez'nde Kurban Bayramı'na ilişkin trafik tedbirleri kapsamında basın açıklamasında bulundu.

Bakan soylu, arife gününden başlayan yoğunluk için, trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Ekipler sahada

Denetimlerin 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edeceğini söyleyen Soylu, "Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır." dedi.

"38 saat havadan denetim"

Süleyman Soylu'nun geri kalan açıklamaları şu şekilde;

"Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de ihalarla 38 saat havadan denetim planlanmıştır.

Trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar sürecek VİDEO



Emniyet ve jandarma trafik personeli yalnızca tanzim ve denetimde görev alacak

30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaklardır. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir."