Süleyman Soylu, Türk Musevi Cemaati ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Musevi Cemaati ile bir araya geldi. Bakan Soylu, Hahambaşı Vekili Rav Yevda Leon Adoni ve Musevi Cemaati Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

İHA 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı. İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı ziyaret etti Bakan Soylu, Sarıyer Maslak'ta bulunan Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, burada Hahambaşı Vekili Rav Yevda Leon Adoni ve Musevi Cemaati Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi Görüşmeye ayrıca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun da katıldı. Cemaat üyeleriyle yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.