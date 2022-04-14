Türkiye'nin yasa dışı göçlerle mücadelesine ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, ülkenin bu anlamda başarısını öven büyükelçilerin diğer taraftan muhalefeti kışkırttığını söyledi.

Türkiye, son yıllarda kontrolsüz yasa dışı göç ile mücadele ediyor.

Dünyada çıkan savaşlar, açlık ve diğer imkansızlıklar nedeniyle yapılan göçlere karşı kararlı bir politika izleyen Türkiye, birçok ülkeden gelen göçmene insani yardım sağlıyor.

Ancak bu durum nedeniyle ortaya çıkan politik ayrılıklar, muhalefet ile hükümet arasında bazı sorunlara neden oluyor.

Türkiye'nin göçle mücadelesine karşı tutumu eleştirdi

Katıldığı bir iftar programında göçe ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hükümet ile muhalefet arasında bazı büyükelçilerin ikiyüzlülük yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin göçü idare etme noktasındaki başarılarını öven bazı büyükelçilerin arka kapıdan muhalefeti kışkırttığını söyleyen Bakan Soylu, sergilenen tavırla bu işte fedakarlık yapanların motivasyonunun kırıldığını belirtti.

Süleyman Soylu'dan büyükelçilere: İkiyüzlülük yapmayın VİDEO



"İkiyüzlülük yapmayın"

Büyükelçilere sert bir ifadeyle seslenen Bakan Soylu, "Burası Türkiye, babanızın memleketi değil. Bu son derece anlamlı ve hayati görevi büyük fedakarlıklarla yerine getirenlerin motivasyonunu kırmayın ve haklarını teslim edin." açıklamasında bulundu.





"Göçü yönetmek, yalan ve iftiralar kadar yormamıştır"

Soylu'nun açıklamalarında, şu ifadeler yer aldı:

"BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2021 yılı ortasından itibaren dünya genelinde zorla yerinden edilmiş toplam 84 milyon insan var. Bu yaklaşık olarak her 100 insandan biri göçmen oluyor.

2010 ylında zorla yerinden edilşmiş insan sayısı yaklaşık 40 milyon. Aradan geçen zamanda dünya nüfusu sadece yüzde 12 arttı ancak bu sayı iki katına çıktı.

Büyük bir yük taşıyoruz. Koca devletlerin eli ayağı birbirine dolaşırken, bizler bu ülkenin evlatlarının gayretiyle bunu başarıyoruz. Göçü yönetmek, yalanlar ve iftiralarla uğraşmak kadar bizi yormamıştır.

"Teşkilatların emeklerine haksızlık etmeyin"

Buradan sesleniyorum, rica ediyorum siyasi hesaplarınızla, bu değerli teşkilatların emeklerine haksızlık etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda ortaya koyduğu iradeye haksızlık etmeyin.

İnsanlığa yazık, mazluma haksızlık etmeyin. Onunla beraber iş tutan büyükelçilere de söylüyorum. Hem de açık açık söylüyorum. İkiyüzlülük yapmayın. Yanımıza gelip 'Bu işi çok iyi yönetiyorsunuz' diye hükümetin mensuplarına bir değerlendirme ortaya koyarken el altından ana muhalefete kışkırtıcılık yaptırmayın.

Burası Türkiye, babanızın memleketi değil. Bu son derece anlamlı ve hayati görevi büyük fedakarlıklarla yerine getirenlerin motivasyonunu kırmayın ve haklarını teslim edin."