Süleyman Soylu'dan Kadına Yönelik şiddet ile mücadelede 'gizlilik' uygulaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Yönelik şiddet ile mücadelede kapsamında 'gizlilik' uygulamasının bugün itibarıyla başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli açılamalarda bulundu.

Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli.Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu."