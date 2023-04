Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu: Müjdeler geldikçe başı dönüyor

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede görev alan bakanlardan iki isim hariç hepsini milletvekili adayı gösterdi.

Bu isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Bakan Soylu, İstanbul 2. Bölge'de 1. sırada yer alıyor.

İstanbul'u adım adım gezmeye başlayan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan projeleri anlatarak muhalefete de yükleniyor.

"Müjde verdikçe Kılıçdaroğlu'nun başı dönüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete her gün yeni bir müjde verdiğine dikkati çeken Bakan Soylu, "O müjde verdikçe de Kılıçdaroğlu'nun başı dönüyor." dedi.

Yapılanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Dünya vermeyiz dedi, Türkiye hepsini yaptı

Dünyanın en iyi İHA'sını üretiyoruz, yetiştiremiyoruz. Dünyanın en iyisi SİHA'sını üretiyoruz, yetiştiremiyoruz. Kızılelma'mızı yaptık. Hürkuş'umuzu yaptık. Genel maksat helikopterlerimizi yaptık, yerli, milli motorumuzla yaptık. TCG Anadolu, on binlerce İstanbullu gezmek için sırada bekliyor. Öyle bir gemi ki savaş gemisi, uçak gemisi, SİHA gemisi, İHA gemisi, içinde her şey ama her şey var. Bugün tank işi önemli bir iştir. Yıllardan beri biz bunu yapmak istedik. İlk önce motorunu kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Birtakım parçalarını kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Şimdi yerli ve milli -Allah'a hamdolsun- tankımızı yapıyoruz.