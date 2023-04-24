Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu: Müjdeler geldikçe başı dönüyor Seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı projeleri tek tek anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müjdelerin peş peşe açıklanmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun başının döndüğünü söyledi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede görev alan bakanlardan iki isim hariç hepsini milletvekili adayı gösterdi.

Bu isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Bakan Soylu, İstanbul 2. Bölge'de 1. sırada yer alıyor.

İstanbul'u adım adım gezmeye başlayan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan projeleri anlatarak muhalefete de yükleniyor.

"Müjde verdikçe Kılıçdaroğlu'nun başı dönüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete her gün yeni bir müjde verdiğine dikkati çeken Bakan Soylu, "O müjde verdikçe de Kılıçdaroğlu'nun başı dönüyor." dedi.

Yapılanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Bu ülkede Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayın, dediler. İstanbul Havalimanı'nı yapmayın, dediler. Avrasya Tüneli'ni yapmayın, dediler. Marmaray ile dalga geçtiler. Allah'tan yerin altından gitti de ne zaman biteceğini bilemediler. Kuzey Marmara Otoyolu'nu kaldırın, İstanbul'un şehir içi trafiği kilit olur. Bunların hepsi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelmesiyle oluşturduğu bir vizyon, hükümete gelmesiyle tamamladığı ve tamamlamaya çalıştığı bir vizyon olarak değerlendirilmelidir."

Dünya vermeyiz dedi, Türkiye hepsini yaptı

Dünyanın en iyi İHA'sını üretiyoruz, yetiştiremiyoruz. Dünyanın en iyisi SİHA'sını üretiyoruz, yetiştiremiyoruz. Kızılelma'mızı yaptık. Hürkuş'umuzu yaptık. Genel maksat helikopterlerimizi yaptık, yerli, milli motorumuzla yaptık. TCG Anadolu, on binlerce İstanbullu gezmek için sırada bekliyor. Öyle bir gemi ki savaş gemisi, uçak gemisi, SİHA gemisi, İHA gemisi, içinde her şey ama her şey var. Bugün tank işi önemli bir iştir. Yıllardan beri biz bunu yapmak istedik. İlk önce motorunu kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Birtakım parçalarını kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Şimdi yerli ve milli -Allah'a hamdolsun- tankımızı yapıyoruz.

Türkiye'nin yerli otomobili

Bu kadar sürüş keyfi rahat ve insanı yormayan bir araç yapmış bizim mühendislerimiz ve bu işin yatırımcıları. Bu iş daha önce Türkiye'de denendi. Türkiye uçak yapmak istedi, yaptırmadılar. Araç yapmak istedi, yaptırmadılar. Soba fabrikalarına döndü hepsi. Türkiye zamanında Bursa'da otomobil fabrikası kurmak istedi, 'Şeftali ağacı dikin' dediler. Türkiye'nin en büyük mücadelelerinden bir tanesiydi, demek ki biz yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz."

Erdoğan gibi liderler dünyaya 100 yılda bir gelirErdoğan gibi liderler dünyaya 100 yılda bir gelirCumhurbaşkanı Erdoğan gibi liderlerin dünyaya 100 yılda bir geldiğine dikkati çeken Soylu, "Sizden Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmanızı, o emaneti 14 Mayıs sonrasına taşımanızı istiyor ve rica ediyorum." şeklinde konuştu.

"Bütün bu altyapıyı gerçekleştirdik. Bölünmüş yollarından, otobanlara, otoyollara kadar. Diğer yüklere kadar aynı zamanda tünellere kadar. Bütün bu altyapıyı gerçekleştirdik. 81 ilde üniversitelerine kadar 56 ildeki havalimanlarına kadar Türkiye bambaşka bir tablonun içine girdi. Neye rağmen Gezi olaylarına rağmen. Neye rağmen? 17-25 Aralık'ta yeniden bir imtihanla karşı karşıya kalmamıza rağmen. Neye rağmen? 6-8 Ekim olaylarında ülkemizin bir bölümünü tarumar etmelerine rağmen şimdi diyoruz ya işte mesela deprem konutları var doğru mu? Yapılıyor. Kimse Kılıçdaroğlu yapar diyor mu? Kimse diyor mu? Kimse Tayyip Erdoğan yapamaz diyor mu peki? Hayır. Herkes ne diyor?

"Bütün bu altyapıyı gerçekleştirdik. Bölünmüş yollarından, otobanlara, otoyollara kadar. Diğer yüklere kadar aynı zamanda tünellere kadar. Bütün bu altyapıyı gerçekleştirdik. 81 ilde üniversitelerine kadar 56 ildeki havalimanlarına kadar Türkiye bambaşka bir tablonun içine girdi. Neye rağmen Gezi olaylarına rağmen. Neye rağmen? 17-25 Aralık'ta yeniden bir imtihanla karşı karşıya kalmamıza rağmen. Neye rağmen? 6-8 Ekim olaylarında ülkemizin bir bölümünü tarumar etmelerine rağmen şimdi diyoruz ya işte mesela deprem konutları var doğru mu? Yapılıyor. Kimse Kılıçdaroğlu yapar diyor mu? Kimse diyor mu? Kimse Tayyip Erdoğan yapamaz diyor mu peki? Hayır. Herkes ne diyor?

Yaparsa

reis yapar diyor."

Yaparsa

reis yapar diyor."

Erdoğan gibi lider 100 yılda bir gelir

Tayyip Erdoğan gibi liderleri biz 100 yılda bir bulamayız. Hem kendi enerjimizi kazanacağız, hem kendi topumuzu yapacağız, hem de daha fazla savaş gemisi yapacağız, uçak gemisi yapacağız. Hem Allah izin verirse kendi uçağımızı yapacağız. Muharip uçaklarımızı yapacağız ve kendi tankımızı yapıyoruz. Bunların her birini birlikte yapacağız. Eksiklerimiz olur, bu eksikleri de inşallah beraber telafi edeceğiz. AK Parti yerli ve millidir Tayyip Erdoğan yerli ve millidir. Cumhur İttifakı Yerli ve Millidir"

Herkes yaparsa Reis yapar diyor