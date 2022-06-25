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    Süleyman Soylu’dan muhalefete orman yangını tepkisi

    İçişleri Bakanı Soylu, 'Yalan ve iftiradan kaynaklanan bir siyaseti, üzerinde hiç yapılmaması gereken bir alana taşımayı kendilerin maharet sananlara müsaade etmeyeceğiz' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 12:15
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    Süleyman Soylu’dan muhalefete orman yangını tepkisi

    Marmaris'teki yangın bölgesinden sevindirici haber an itibarıyla geldi.

    5'inci gününde tamamen kontrol altında alınan yangın bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerinin ardından değerlendirmelerini aktardı.

    Alevlerin, yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının önümüzdeki günderde de devam edeceği belirtilirken, Süleyman Soylu da şu ifadelerle açıkladı;

    "Ciğerlerimiz yandı"

    "Devletin bütün kurumları hazır, eşgüdüm içerisinde çalıştılar. İnsan sağlığına bir şey olmadı ama orman içinde hayvanlar yandı, ciğerlerimiz yandı. O yüzden acımız var. 86-87 saattir buradayız. Bu bizim görevimiz. Farklı işlerimiz de var ve bunları sürdürmek zorundayız.

    Süleyman Soylu’dan muhalefete orman yangını tepkisi VİDEO

    Süleyman Soylu’dan muhalefete orman yangını tepkisi #1

    "Siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirdiler"

    Siyaset çok kıymetlidir. Niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz hale gelmektedir. 3 koyunu gütmekten aciz insanlar, bugün siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir.

    Meclis kürsüsünde uçak olmadığını ifade edenler mi dersiniz, 6 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yaptın, toplam müktesebatın bu kadar. Allah korkunuz yok mu? Bunları söylemek zorundayız. Sabahtan akşama kadar en çok hakarete uğrayanlardan birisiyim, ama hadi biz ortadayız eline tekmeyi geçiren vuruyor. Peki burada çalışan insanlar, onlarca helikopterle çaba sarf edenlerin, gece vakti kendini ateşin ortasına atanların hakkını ben savunmazsam adamlığım sorgulanır. İnsanlığa yakışmayacak bir şeydir.

    "Geçmişte siyasi muhalefet böyle değildi"

    Kar yağar, yağmur yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Ben burada 3-4 saat uykusuz kaldım. Bu övünülecek bir şey mi? Hayır görevimiz.

    Geçmişte böyle değildi bir orman yangına siyasi muhalefet geldiğinde toplumu tahrik etmezdi, 'arkadaşlar geçmiş olsun yapabileceğimiz bir şey var mı' derdi. Maalesef üzüm üzüme baka baka kararır.

    Süleyman Soylu’dan muhalefete orman yangını tepkisi #2

    "Biz buna müsaade etmeyiz"

    Yalan ve iftiradan kaynaklanan bir siyaseti hiç siyaset üzerinde yapılmaması gereken bir alana taşımayı kendilerin maharet sananlar, Türkiye’de siyaseti de muhalefeti de niteliksiz hale getirmeye çalışıyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz."


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