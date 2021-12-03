Süleyman Soylu'dan TÜİK'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TÜİK'e giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre; TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, artış gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu.

Kasım ayı enflasyonun verilerinin açıklanmasının ardından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir Tweet attı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun." dedi.

Saat 11:00 sularında TÜİK'e giden CHP Lideri, içeri alınmadı. Randevusu olmadığı için içeri giremeyen Kılıçdaroğlu, kapıda bir basın açıklaması yaptı.

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kılıçdaroğlu;

Suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor.

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez.

Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir.