Sultanbeyli Belediyesi’nden öğrencilere güvenli dijital oyun ve eğitim desteği

Sultanbeyli Belediyesi, çocukların dijital dünyada güvenli ve verimli vakit geçirebilmeleri amacıyla önemli bir eğitim destek projesini hayata geçirdi.
Belediye tarafından yürütülen çalışma kapsamında “Akilo Eğitici Zeka Oyunları” mobil uygulaması, ilçe sınırları içerisinde eğitim gören 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ulaştırıldı.
Proje çerçevesinde toplam 23 bin öğrenciye uygulamanın dağıtımı gerçekleştirilerek öğrencilerin eğlenirken öğrenebilecekleri güvenli bir dijital ortam oluşturuldu.
90 FARKLI ZEKA OYUNU, 25 EĞLENCELİ OYUN
Sultanbeyli Belediyesi’nin eğitim ve teknoloji alanındaki bu çalışmasıyla, öğrencilerin hem zihinsel gelişimlerini destekleyen hem de okul eğitimine katkı sağlayan bir dijital içerik platformuna erişmeleri hedefleniyor.
Akilo uygulaması içerisinde yer alan 90 farklı zeka oyunu, 25 eğlenceli oyun ve özel sınavlara hazırlık testleri sayesinde öğrenciler hem keyifli vakit geçirebilecek hem de düşünme, dikkat, hafıza ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.
UYGULAMA SAYESİNDE ÇOCUKLAR DİJİTAL ORTAMDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ZAMAN GEÇİRECEK
Uygulama, çocukların dijital ortamda güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli koruyucu özellikler de barındırıyor. Bu kapsamda öğrenciler uygulama içerisinde günde maksimum 1 saat vakit geçirebiliyor.
Ayrıca uygulamada reklam gösterimi bulunmuyor, yabancı kişilerle iletişim kurulmasına izin verilmiyor ve akşam uyku saatlerinde kullanım kısıtlaması bulunuyor. Bu özellikler sayesinde öğrencilerin dijital ortamda kontrollü ve güvenli bir deneyim yaşamaları amaçlanıyor.
Proje yalnızca öğrencilerin eğlenmesini değil, aynı zamanda ailelerin de çocuklarının gelişim süreçlerini daha yakından takip edebilmesini hedefliyor. Akilo uygulaması sayesinde veliler, çocuklarının oyun performanslarını analiz ederek güçlü ve gelişime açık yönlerini keşfedebiliyor. Böylece öğrencilerin zihinsel gelişim süreçleri daha bilinçli bir şekilde desteklenebiliyor.
"KONTROLCÜ VE EĞİTİCİ BİR DİJİTAL ORTAM"
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede çocukların güvenli dijital ortamlarda gelişimlerini desteklemenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Çocuklarımızın dijital dünyada güvenle vakit geçirebileceği, eğlenirken öğrenebileceği projeleri desteklemeyi çok önemsiyoruz. Dağıtımını gerçekleştirmiş olduğumuz uygulamamız ile öğrencilerimize güvenli, kontrollü ve eğitici bir dijital ortam sunuyoruz.”
EĞİTİMİ DESTEKLEYEN PROJELER HAYATA GEÇECEK
Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ayrıca Akilo uygulamasının pedagojik açıdan sertifikalı olduğu ve çocuk gelişimi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hazırlandığı da belirtildi. Bu sayede uygulamanın hem eğitici hem de güvenli bir içerik yapısına sahip olduğu vurgulandı.
Sultanbeyli Belediyesi’nin bu çalışması, eğitim teknolojilerinin doğru ve kontrollü kullanımıyla çocukların gelişimine katkı sağlayan örnek projeler arasında yer alıyor.
Belediye, gelecekte de öğrencilerin eğitim süreçlerini destekleyen yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini ifade etti.