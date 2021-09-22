Okulların açılmasıyla birlikte karma kadrolardan oluşan kalabalık ekipler, okul çevrelerindeki parklar, kafeler ve şüpheli araçları kontrol altına almaya başladı.

İstanbul Sultangazi'de okul çevrelerinde polis ekipleri denetimleri sıkılaştırdı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir lisenin önünde ve çevresinde dün denetimler yaptı.

Asayiş, trafik, motorize yunus ekipleri ile karma kadro personelinden oluşan 8 ekip ve 30 personelin katılımıyla 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik' okul çevresi, parklar, kafe ve iş yerleri, metruk binalar, şüpheli araç ve yayalar kontrolden geçirildi.

90 KİŞİ GBT'YE TAKILDI

Yapılan denetimlerde yaklaşık 90 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapıldı.

Dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen bir minibüs şoförü ile gasp suçundan arandığı anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de polis ekipleri, okul çevresinde denetimlere devam ediyor ViDEO

13 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen ve güvenlik açısından sakıncalı görülen bir büfe de zabıta ekiplerince mühürlendi.

13 sürücüye idari para cezası uygulanırken, iki araç trafikten men edildi.

































