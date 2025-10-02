Sumud Filosu: Tüm aktivistlerimiz Aşdod Limanı'nda

Dünya, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu'nu yakından takip ediyor...

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu, İsrail tarafından adeta kuşatma altına alındı.

Tüm dünyanın gözü önünde yardımları engelleyen İsrail'in baskınları canlı olarak yayınlandı.

BASIN OFİSİ DUYURDU: ALIKONULAN TEKNE VEYA GEMİ SAYISI 20

Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi'nden geçtiğimiz saatlerde son durum açıklaması yapılmıştı.

Açıklamada, İsrail'in filoya yönelik saldırısının ardından yasa dışı şekilde alıkonulan tekne veya gemi sayısının 20 olduğu bildirilmişti.

"MARİNETTE" İSİMLİ GEMİ İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Öte yandan, açıklamada "Mikeno" adlı geminin temas dışında kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

"Marinette" isimli gemiyle ise hala iletişim halinde olunduğu ve bu gemide toplam 6 yolcu bulunduğu aktarılmıştı.

"SAĞLIKLARI İYİ VE GÜVENDELER"

Sumud Filosu'ndan bir son dakika açıklaması geldi...

Filodan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: