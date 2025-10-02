Sumud Filosu'nda alıkonulan bazı aktivistler İsrail'e götürülüyor

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde alıkoymaya başladı.

Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etti.

AKTİVİSTLER İSRAİL'E GÖTÜRÜLÜYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığın'ın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.

AKTİVİSTLERİN FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ

Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi

Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.