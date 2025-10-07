Suriye Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Abdi ile anlaştık

Suriye'de hızlı gelişmeler yaşanıyor...

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Dün akşam sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeden, geçtiğimiz saatlerde ise ateşkes haberi geldi.

Ateşkesin sağlanmasından sonra yeni bir gelişme daha yaşandı ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Mazlum Abdi ile görüştüğünü söyledi.

SURİYE'DE ABDİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Suriye Savunma Bakanı Kasra, anlaşmayı X üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu...

X açıklamasında, "Şam’da Mazlum Abdi ile görüştüm ve Suriye’nin kuzeyi ile kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askerî konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık; bu anlaşmanın uygulanmasına derhal başlanacaktır." dedi.

AHMED ŞARA'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Suriye hükümetinden bir kaynağın AFP’ye verdiği bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Mazlum Abdi ile ABD’li yetkililerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüşmenin ateşkes anlaşmasından sonra Halep'te yapıldığı belirtildi.

"GÖRÜŞMEYE AMERİKA DA KATILDI"

Görüşmeye yakın bir başka kaynak ise yaptığı açıklamada, toplantıya ayrıca ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da katıldığını belirtti.