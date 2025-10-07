Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında ateşkes sağlandı

Terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı olan SDG unsurları, Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılara karşılık veren güvenlik güçleriyle SDG arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı.

Suriye devlet ajansı SANA, SDG’nin kontrol noktalarına yönelik saldırısı sonucu bir güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini, üç personelin ise yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonu ise çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçlerinin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine girişleri kapattığını bildirdi.

SURİYE ORDUSU, KUZEY VE KUZEYDOĞU CEPHE HATLARINDA YENİDEN KONUŞLANDI

Suriye Savunma Bakanlığı, SANA'ya yaptığı açıklamada, kuzey ve kuzeydoğudaki bazı cephe hatları boyunca ordunun yeniden konuşlandığını belirtti.

Bakanlık, 10 Mart Anlaşması'na bağlı olduklarını ve askeri operasyon niyeti bulunmadığını vurguladı.

SDG, Halep kent merkezinin doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş ve bölgede çatışmalar patlak vermişti.

HALEPTE ATEŞKES ANLAŞMASINA VARILDI

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, SDG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.

Öte yandan, Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye’nin resmi devlet kanalına yaptığı açıklamada, PKKYPG’nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.

ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYYE MAHALLERİNDEKİ ÇATIŞMALAR

Çatışmalar, sabah saatlerinde PKK/YPG’nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancıların, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almasıyla başlamıştı.

Akşam saatlerine kadar yoğunlaşan çatışmalarda örgüt, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.