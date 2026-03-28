Suriyelilerin gönüllü dönüşü bayram sonrası da sürüyor

Suriye'de içi savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından gönüllü dönüşleri başladı.

Ramazan Bayramı'nda da devam eden dönüşler, bayram sonrası da sürüyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde işlemler, bayram sonrası da yoğun şekilde sürüyor.

"BURADA ÇOK GÜZEL YILLARIM GEÇTİ"

11 yıldır Adıyaman'da yaşadığını belirten Suriyeli Nureddin El Deşir, Türkiye'de iyi zaman geçirdiğini ifade ederek, "Burada çok güzel yıllarım geçti. Tekstil, fayans gibi birçok işte çalıştım. Pazarcılık ve balıkçılık yaptım. Ülkeme dönerek yeni bir ev inşa etmek istiyorum. Fırsat bulursam ev ve tarla almayı düşünüyorum" dedi. El Deşir, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere de "Suriye'de evi ve işi olanlar dönsün." çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM, ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

14 yaşındaki Suriyeli Zehra El Vaki ise 10 yıldır Kilis'te yaşadığını belirterek, "Burada çok güzel yıllarım geçti, okudum ve arkadaşlarım oldu. Halep'in El Bab bölgesine gideceğim. Ülkemde akrabalarım var. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum, çok güzel bir ülke." diye konuştu.