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AA

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeliler, ülkelerine dönmeyi sürdürüyor.

Dünyanın birçok yerine iltica eden Suriyeliler, iç savaş döneminde sıfırdan kurdukları yaşamlarını geride bırakarak ata topraklarına dönüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de ülkelerine gönüllü dönüşlerine aralıksız devam ediyor.

GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK ARTTI

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, ülkelerine temelli dönmek için Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde geçiş işlemlerini yaptırıyor.

Buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine dönen Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesinde sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor.

Suriyelilerden 25 yaşındaki Ahmet İsmail, 7 yıl önce savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığındığını belirtti.

"ARTIK SAVAŞ BİTTİ, EVİME DÖNÜYORUM"

Türkiye'de kaldığı sürede aklının her zaman ülkesinde olduğunu anlatan İsmail, "Suriye'de artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

Ülkesinde savaşın bitmesiyle dönmeye karar verdiğini ifade eden 19 yaşındaki Ekrem Ömer, Kurban Bayramı'nı ülkesinde ve ailesiyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Suriyeli 23 yaşındaki Zeyit Elcubeydi de savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, huzurun sağlanmasıyla Kurban Bayramı öncesinde ülkesine dönmeye karar verdiğini aktararak, "Ailemi 4 yıldır görmüyorum, onlarla buluşacağım ve bayramda ülkemde olacağım için çok mutluyum. Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.