Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin kökünü kazımaya devam ediyor.

Vatanı uğruna canını hiçe sayan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgelerinde teröristlerin inlerini başına yıkıyor.

Farklı operasyon bölgelerinde, her geçen gün başarısını artıran askerlerden bir güzel haber daha geldi.

12 terörist daha yok edildi

Şehidinin kanını yere koymayan kahraman komandolar Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde, 12 teröristi daha öldürdü.

"Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi;

"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."