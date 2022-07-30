Sürücüyü arı soktu, tır bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen tırın sürücüsü Ayhan Arpacı, kolunu arı sokunca, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen tır kazasında, cana zarar gelmedi ancak araç hasar aldı ve aracın delinen yakıt deposundan yaklaşık 400 litre mazot yola akarak zayi oldu.

Sürücünün kolunu arı soktu, tır bariyerlere girdi

Kuzey Marmara Otoyolu, Sevindikli mevkisinde ilerleyen Ayhan Arpacı’nın kolunu arı sokunca kontrolünü kaybetti. Yaşanan karambolde 05 KK 519 plakalı tır bariyerlere çarptı.

Camdan arı girip kolumu soktu

Kazadan yara almadan kurtulan Arpacı, "Camdan arı girip kolumu soktu. Arıyı çıkarmaya çalışırken kontrolü kaybettim. Önce menfeze aracın ön alt tarafını çarptım. Daha sonra da aşağısı uçurum olduğu için toparlamaya çalışırken bariyerlere çarptım. Yakıt deposu kopup delinirken radyatör delindi." dedi.

Sürücüyü arı soktu -Video





Sürücü yara almadan kurtuldu

Arpacı kazada yara almazken, aracın delinen yakıt deposundan yaklaşık 400 litre mazot yola aktı.

Araç karton bardak taşıyordu

Tır, Gebze ilçesinden aldığı karton bardakları Amasya'ya götürüyordu.

Mazot dökülen yola kum döküldü

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri geldi. Karayolları ekipleri, mazot dökülen yola kum döktü. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

















