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- Sürücüyü arı soktu, tır bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı
Sürücüyü arı soktu, tır bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı
- 30.07.2022 - 14:22
- Güncelleme : 30.07.2022 - 15:15
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen tır kazasında, cana zarar gelmedi ancak araç hasar aldı ve aracın delinen yakıt deposundan yaklaşık 400 litre mazot yola akarak zayi oldu.
Sürücünün kolunu arı soktu, tır bariyerlere girdi
Kuzey Marmara Otoyolu, Sevindikli mevkisinde ilerleyen Ayhan Arpacı’nın kolunu arı sokunca kontrolünü kaybetti. Yaşanan karambolde 05 KK 519 plakalı tır bariyerlere çarptı.
Camdan arı girip kolumu soktu
Kazadan yara almadan kurtulan Arpacı, "Camdan arı girip kolumu soktu. Arıyı çıkarmaya çalışırken kontrolü kaybettim. Önce menfeze aracın ön alt tarafını çarptım. Daha sonra da aşağısı uçurum olduğu için toparlamaya çalışırken bariyerlere çarptım. Yakıt deposu kopup delinirken radyatör delindi." dedi.
Sürücü yara almadan kurtuldu
Arpacı kazada yara almazken, aracın delinen yakıt deposundan yaklaşık 400 litre mazot yola aktı.
Araç karton bardak taşıyordu
Tır, Gebze ilçesinden aldığı karton bardakları Amasya'ya götürüyordu.
Mazot dökülen yola kum döküldü
DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri geldi. Karayolları ekipleri, mazot dökülen yola kum döktü. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.