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    Tahıl yüklü 5 gemi daha yola çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:59
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    Tahıl yüklü 5 gemi daha yola çıktı

    Türkiye'nin arabuluculuğu ile Ukrayna tahılının dünyaya ihraç edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

    22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından, mısır ve buğday yüklü gemiler tek tek yola çıkmaya devam ediyor.

    Gemiler denetleniyor

    Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi de Ukrayna limanlarına gidecek olan gemileri denetlemeye devam ediyor.

    5 gemi daha hareket etti

    Son olarak bu sabah, 5 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığı aktarıldı.

    Tahıl yüklü 5 gemi daha yola çıktı #1

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin olarak açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti."

    Tahıl yüklü 5 gemi daha yola çıktı #2


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