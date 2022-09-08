Tahıl yüklü 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Ukrayna tahılının dünyaya ihraç edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından, mısır ve buğday yüklü gemiler tek tek yola çıkmaya devam ediyor.

Gemiler denetleniyor

Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi de Ukrayna limanlarına gidecek olan gemileri denetlemeye devam ediyor.

5 gemi daha hareket etti

Son olarak bu sabah, 5 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığı aktarıldı.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin olarak açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti."