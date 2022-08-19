Normal takı törenlerinden farklı gerçekleşen olayda, takılar gelin ve damadın üzerine savruldu. Birkaç kişinin de parayı damadın kafasına vurduğu olay sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Türkiye'de yöreye göre değişiklik gösteren düğün törenlerinde bir ilkle daha karşılaşıldı.

Çiftlerin en mutlu günlerinin takı merasimi kısmında daha önce görülmeyen bir teknik uygulandı.

Parayı adeta suratlarına attılar

Davetliler, salonun ortasına geçen gelin ve damadın üzerine para attı.

Üzerinde takı kurdelesi bulunmayan gelin ve damadın başından aşağı paralar savrulurken, bazı davetliler ise parayı damadın kafasına vurdu.

O anlar kamerada

Yaşanan anlar şaşkınlık yaratırken, takı anı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Bölgenin bir geleneği olduğu düşünülen olay, izleyenleri şaşkınlıkla gülümsetti.

Takı töreninde yeni stil VİDEO