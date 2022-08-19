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    Takı töreninde yeni stil

    Normal takı törenlerinden farklı gerçekleşen olayda, takılar gelin ve damadın üzerine savruldu. Birkaç kişinin de parayı damadın kafasına vurduğu olay sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 10:26
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    Takı töreninde yeni stil

    Türkiye'de yöreye göre değişiklik gösteren düğün törenlerinde bir ilkle daha karşılaşıldı.

    Çiftlerin en mutlu günlerinin takı merasimi kısmında daha önce görülmeyen bir teknik uygulandı.

    Parayı adeta suratlarına attılar

    Davetliler, salonun ortasına geçen gelin ve damadın üzerine para attı.

    Üzerinde takı kurdelesi bulunmayan gelin ve damadın başından aşağı paralar savrulurken, bazı davetliler ise parayı damadın kafasına vurdu.

    Takı töreninde yeni stil #1

    O anlar kamerada

    Yaşanan anlar şaşkınlık yaratırken, takı anı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

    Bölgenin bir geleneği olduğu düşünülen olay, izleyenleri şaşkınlıkla gülümsetti.

    Takı töreninde yeni stil VİDEO


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