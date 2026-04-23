Taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi

Vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik sıkı denetim devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Açıklanan yeni listede süt ürünleri, bal ve baharat gibi farklı kategorilerde çok sayıda ürün yer aldı.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKETE ATIYORLAR

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen analizlerde, çeşitli gıda ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler belirlendi.

Yapılan incelemelerde özellikle et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile işlenmiş gıdalarda insan sağlığını riske atabilecek unsurların bulunduğu tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Listede ağırlıklı grup süt ürünleri olarak öne çıktı.

Trabzon Düzköy'de faaliyet gösteren Ahmet Topaloğlu-Karadağ Süt Ürünleri'nin "Özvarlı Süt Ürünleri" markalı 22102025 parti numaralı pastörize tereyağında bitkisel yağ saptandı.

Ordu Ünye'de üretilen Çiğdem Kuzdere üzerine kayıtlı işletmede 25.02.2026 tarihli tereyağında bitkisel yağ saptandı.

YOĞURTTA BİTKİSEL YAĞ

Gaziantep Şehitkâmil'deki Balmio Süt Ürünleri Ticaret-Mehmet Karaoğlan firmasının "Muhittinoğlu" markalı 01 parti numaralı homojenize yoğurdunda ise yine bitkisel yağa rastlandı.

Gaziantep Oğuzeli'nde faaliyet gösteren Damar Süt ve Süt Ürünleri Hububat Kuyumculuk Tekstil Taşımacılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Damar" markalı 001 numaralı kaymaklı yoğurdunda ise nişasta tespit edildi.