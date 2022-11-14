Taksim'deki patlamayı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu

İstiklal Caddesi'ndeki elim olayı gerçekleştiren hain teröristin, Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu ve PKK'nın özel istihbarat elemanı olduğu belirlendi.

Türkiye'yi derinden sarsan olay ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan hain teröristin yakalanması adına geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Teröristin olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1.200 güvenlik kamerası incelenirken, taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de yakalandı

Şüphelilerin sorgulamalarında, bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren terörist yakalandı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anı VİDEO

PKK'nın özel istihbarat elemanı

Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Kimliği ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu öğrenildi.

Hain terörist, Suryiye Kobani'deki merkezden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün 16.20 sularında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını itiraf etti. Olayla ilgili başlatılan çalışmaların, çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

Bir diğer yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."