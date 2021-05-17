'Tam kapanma'nın yayılım hızına etkisi

17 günlük tam kapanma sürecinde vakalar yüzde 72 azalırken, ağır hasta ve vefat sayılarında büyük düşüş sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe başlayan ve bugün sona eren "tam kapanmada", koronavirüs salgınıyla etkili mücadele sağlandı.

Bu süreçteki kısıtlamalara uyum sağlanmasıyla günlük vaka ve hasta sayılarında hızlı düşüş görüldü.

Düşüş, ağır hasta sayısı ve vefatların azalışını da beraberinde getirdi.

VAYA SAYILARINDA 'YÜZDE 72' DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı 2 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

Nisan boyunca 30 bin seviyesinde seyreden ve tam kapanma öncesinde 60 binlere kadar çıkan günlük vaka sayısı 8 Mayıs'ta 20 binlerin de altına düşerek 18 bin 52 oldu. Tam kapanmanın son gününe denk gelen 16 Mayıs'ta vaka sayıları, 29 Nisan'a göre yüzde 72 azalarak 10 bin 512'ye düştü. Günlük hasta sayısı da 2 bin 715'ten 920'ye geriledi.

TESTLERİN POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 5'LERE İNDİ

Öte yandan, tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından virüsün bulaşmasının büyük oranda önlenmesiyle testlerin pozitif çıkma oranında büyük düşüş yaşandı.

29 Nisan'da yüzde 13,55 olan testlerin pozitiflik oranı 8 Mayıs'ta yüzde 7,89 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın 16 Mayıs'ta yüzde 5,20'ye inmesiyle şubattan sonraki en düşük pozitiflik değerine ulaşıldı.

AĞIR HASTA VE VEFAT SAYILARI AZALDI

Bu süreçte günlük vaka ve hasta sayılarının hızla azalması, vefat ve ağır hasta sayılarının da gerilemesini sağladı.

Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da 3 bin 581 olan toplam ağır hasta sayısı 16 Mayıs itibarıyla 2 bin 468'e düştü. Günlük hayatını kaybedenlerin sayısı da 339'dan 223'e geriledi.

Öte yandan uzmanlar, tam kapanma sürecinin son 4-5 gününün olumlu etkilerinin görülmeye devam edeceğini, vaka ve hasta sayılarda düşüşün sürmesinin beklendiğini belirtiyor.

3,5 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Türkiye'de genelinde 29 Nisan itibarıyla 13 milyon 578 bin 351'i birinci doz, 8 milyon 742 bin 740'ı ikinci doz olmak üzere toplam 22 milyon 321 bin 91 aşı yapıldı.

Tam kapanma sürecinde salgınla mücadele kapsamında aşılamaya hızla devam edildi. 16 Mayıs saat 23.56 itibarıyla 14 milyon 961 bin 650'si birinci doz, 10 milyon 838 bin 628'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı sayısı 25 milyon 800 bin 278'e ulaştı. Böylece, tam kapanma sürecinde yaklaşık 3,5 milyon doz aşılama yapıldı.