Canan Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya: Korkak erkek

Nihal Yalçın'a tepki gösteren Tamer Karadağlı'nın, "PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım" ifadelerine Canan Kaftancıoğlu, "Korkak erkek" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'ye destek veren oyuncu Nihal Yalçın, geçtiğimiz gün 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödül törenine, sahne konuşmasına siyaset karıştıran Yalçın ile ödülü takdim eden Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

Yalçın'ın teröndeki konuşmasına dayanamayan Karadağlı, ödülü bir an önce verip, Yalçın'ın susturmaya çalıştı.

Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verilirken, kendisine linç kampanyası başlatılan Tamer Karadağlı da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"YALÇIN'A KAFTANCIOĞLU, BULDAN SAHİP ÇIKIYOR"

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında konuşan Karadağlı, "Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye." ifadelerini kullandı.

Tamer Karadağlı: Nihal Yalçın PKK'ya terör örgütü diyebilir mi? VİDEO

"KORKAK ERKEK SENDROMU"

Tamer Karadağlı'nın bu açıklamalarına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tepki gösterdi.

Nihal Yalçın'a destek veren Kaftancıoğlu, Karadağlı'nın konuşmalarını alıntalıyıp, "Korkak erkek" diyerek sosyal medya hesabından şunları söyledi;

"Sorununun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim..Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan 'korkak erkek!' sendromu..Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle."