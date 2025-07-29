Tarih belli oldu: Dördüncü operatör geliyor!

Türkiye’de uzun yıllardır 3 büyük mobil operatör hizmet veremeye devam ederken yeni bir operatör devreye girmeye hazırlanıyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren üç büyük mobil operatörden ikisinin çoğunluk hisselerinin devlet kontrolüne geçmesi, sektörde rekabetin giderek zayıfladığı eleştirilerine yol açarken, şimdi de gözler yeni bir gelişmeye çevrildi.
Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan TÜRKSAT’ın, dördüncü mobil operatör olarak pazara girmeye hazırlandığı belirtiliyor.
2026’DA HİZMETE BAŞLAYACAK!
Mobil iletişim sektöründe yeni yatırımlarda bulunacak şirketin, 2026 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından 4. operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor.
Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.