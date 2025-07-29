Tarih belli oldu: Dördüncü operatör geliyor! Türkiye’de hali hazırda hizmet veren mobil operatörlere bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye Varlık Fonu’na ait şirketler arasında yer alan TÜRKSAT, yeni yasama döneminde kablo ve yayın hizmetlerini ayırmaya hazırlanıyor.