Tarih belli oldu: Manyetik Fırtına Dünya’ya yaklaşıyor!

Bilim insanları günlerdir gözlerini Güneş’e çevirmiş durumda. Güneş’in yüzeyinde açılan devasa bir koronal delik, adeta Dünya’ya doğru yönelmiş bir enerji kapısı gibi davranıyor.

Bu kozmik yarıktan dışarıya fırlayan yoğun plazma akımları, kısa süre içinde gezegenimizin manyetik alanına ulaşacak.

Uzmanlara göre bu durum yalnızca gökyüzünde görsel şölenler yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda hayatımızın kritik alanlarını da tehdit edebilir.

TARİHLER NETLEŞTİ!

Özellikle G2 ve G3 seviyesinde olacağı öngörülen manyetik fırtınalar, 13-14 Eylül tarihlerinde Dünya’ya çarpacak.

Laboratuvar, jeomanyetik aktivitenin zirvesinin 14-16 Eylül arasında yaşanmasının beklendiğini bildirdi. Yetkililer, "Mevcut hesaplamalara göre G2 seviyesinin üzerindeki fırtınalar şu an öngörülmüyor. Ancak bu sadece ön değerlendirme; ana parametreler, Dünya doğrudan bozulmuş uzay bölgesine girdiğinde netleşecek" ifadelerini kullandı.

RAS uzmanları, son üç ayda Güneş’in aktivitesinin yüzde 70 arttığını ve bu seviyenin 2024 başındaki düzeye geri döndüğünü kaydetti. Bu gelişmeler, özellikle iletişim ve uydu sistemleri açısından yakından takip ediliyor.