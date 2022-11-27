Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya'da detaylı inceleme başlatılmıştır

Konya'daki hayvan barınağında yaşanan vahşi olayın ardından suç duyurusunda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, detaylı inceleme başlatıldığını ve konunun titizlikle takip edileceğini açıkaladı.

Konya'da hayvanlara eziyet görüntüleri Türkiye'nin gündeminde...

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların çalışanlar tarafından vahşice telef edildiği görüntüler sosyal medyada gündeme gelmiş ve yetkililer olaya el koymuştu.

Olaya ilişkin barınakta görevli olan Murat B. ile Sefa Ç. tutuklanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada benzer görüntülerin yaşanmaması için tedbirlerin alındığını söyledi.

Konu hakkında son açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

"Derhal suç duyurusunda bulunulmuştur"

Yapılan açıklamada söz konusu görüntüler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sosyal medyaya yansıyan görüntüler ihbar kabul edilerek, 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan şahıslar hakkında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce derhal suç duyurusunda bulunulmuştur.

"Detaylı inceleme başlatılmıştır"



Bakanlığımızca yargıya intikal ettirdiğimiz süreç, titizlikle takip edilecektir.

Ayrıca, dün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin Konya ziyareti esnasında gerekli talimatlar verilmiş olup, söz konusu Bakımevinde, Bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır.

Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve Bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit edilmiştir.

"Hayvanların taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır"

Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır.

Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bakanlığımız 5199 Sayılı Kanun'un vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak Hayvan Bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlikle devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."