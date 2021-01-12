TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım

Görevinden alındığına yönelik medyada yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, “Görevimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürüyorum” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevinden alındığına yönelik medyada yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“GÖREVİMİ TÜM VİZYONUMLA SÜRDÜRÜYORUM”

"Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."