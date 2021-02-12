TBMM, ABD'li senatörlerin Biden'a gönderdiği mektuba cevaben bildiri yayımladı

ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben, TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu bir bildiri yayımladı.

ABD’de göreve başlayan Joe Biden’a, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti senatörlerinden mektup gönderildi. Toplamda 100 senatörden 50’den fazlasının imzaladığı mektupta, Joe Biden'ın Türkiye'ye insan haklarının korunması konusunda baskı yapması istendi. Türkiye'nin iç ve dış politkalarına yönelik eleştirilerin olduğu bu mektuba cevap olarak, TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu tarafından bir bildiri yayımlandı.

"NATO MÜTTEFİKLİĞİ İLE UYUŞMUYOR"

Türkiye'nin iç ve dış politikasının hedef alındığını ifade eden bildiride şu açıklamalara yer verildi: "İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmıyor. Ortak siyasi değerler temelinde dostluk ve müttefiklik ilişkisine sahip ülkelerimizin, karşılaştıkları her tür sınamada birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak karşılıklı saygı ve samimi diyalog içerisinde hareket etmeleri önem arz ediyor. Bu düşünceden hareketle, bahse konu mektupta yer alan hususların hatırlatılması iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gereği olarak görülmüştür"