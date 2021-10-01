TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama yılı başladı

Yeni döneme ilişkin konuşma yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur" dedi.

2,5 aylık tatil döneminin ardından TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama yılı bugin itibariyle başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında saat 14.00'de özel gündemle bir araya geldi.

Mustafa Şentop, Meclis'te açılış konuşması gerçekleştirdi.

Şentop, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirerek ülkemizdeki huzur ortamının önemine dikkat çekti.

"DEVLETLERİN SÖMÜRÜ İLİŞKİLERİ GİZLENEMEZ KOYRATLIKTA"

Konuşmasının başında pandemi sürecindeki gayretli çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Şentop daha sonra, “Günümüzde savaşların şekil değiştirdiğini, düşmanların dost kılığına gizlendiğini ve bu nedenle huzuru ve barışı korumanın her zamankinden zor ve önemli olduğunu” ifade ederek “Bugün artık güçlü devletlerin sömürü ilişkileri gizlenemez hoyratlığa ulaşmıştır. Onlara ‘dur’ diyen, mazlum milletlerin sesi ve direnci olmak için gayret eden güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır.” dedi.

"TBMM FEDAKAR VE İDEALİST BİR MECLİS"

Şentop, TBMM’nin “kahraman, gazi, fedakâr ve idealist bir Meclis” olduğunu belirterek Meclis’in “her düşman saldırısında ayrılıklarını bırakıp bir araya geldiğini, anlaşmazlıkları unutup birlik olduğunu.” söyledi.

"DARBELER DÖNEMİ TAMAMEN KAPATNMIŞTIR"

Bu duruma en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde şahit olunduğunu belirten Şentop, “Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; Demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın darbeler döneminin ülkemiz için artık kapanmış olduğudur.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop: Darbeler dönemi tamamen kapanmıştır VİDEO

"DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

İçinde bulunduğumuz sürecin, Birinci Meclis’in şartlarına benzer özellikler gösterdiğini ifade eden Şentop, “Dünya yeniden şekillenmekte, yeni sınırlar çizilmekte, sömürü ilişkileri yeniden tanzim edilmektedir. Kuşkusuz ki dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir, ne var ki sömürgeci emellerin içeriği değişmemiştir.” dedi.

"UZLAŞMA DURUMUNDA ÇÖZÜMÜ GÜNDELİK SİYASETE FEDA ETMEMELİYİZ"

TBMM çalışmalarında usul ve üslubun önemine ve örnek teşkil etmesine de dikkat çeken Şentop, “Ülkemizin kaderine hep birlikte yön verme sorumluluğumuz, birbirimizle kurduğumuz diyaloglara da yansımalıdır” diyerek şunları ekledi: “Şüphesiz ki, her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz, ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir.” diye konuştu.





"BU ÇATI ALTINDA KİMSE GÜZEL ÜLKEMİZİ DAHA ÇOK SEVME KONUSUNDA YARIŞAMAZ"

Konuşmasına “Anlaşmazlığa düşülen konularda yaklaşımlarımızın milletin aziz varlığını temsil eden bir vakara sahip olması, Meclisimizin maneviyatı için önem arz etmektedir” diyerek devam eden Şentop, “Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz.” dedi.

Şentop, "Demokratik rekabetin, insanî nezaketin ve millî bütünlüğün sınırları içerisinde hareket etmeye büyük ihtimam göstermek elzem” olduğunu belirterek yeni teknolojilerin herkesin “cam duvarlar arkasında yaşamasına” neden olduğunu söyledi.

"ÜLKESİZLİK İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK EN KÖTÜ ŞEY"

Mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusuna da değinen Şentop, “Ülkesizlik bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir.” dedi.