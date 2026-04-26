TBMM'de yeni hafta: Gündemde hangi konular var

Siyasetin gündemi yoğun...

TBMM yeni haftaya girmeye hazırlanırken gündemde birçok önemli konu var.

Görüşülmesi beklenen konular arasında bazı ekonomik konuların yanı sıra son dönemde yaşanan okul saldırılarının yer alması bekleniyor.

KEYFİ AİDAT ARTIŞLARINA SON VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifi görüşecek...

Düzenlemeyle, site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek.

Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek.

AFETZEDE DESTEKLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek.

Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak.

OKULLARDA YAŞANAN SALDIRILAR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da bu hafta ilk toplantısını yapacak.

Önce komisyonun yönetimi seçilecek, ardından dinlenecek isim ve kurumlar belirlenecek.

TEDBİRLER RAPOR HALİNE GETİRİLECEK

22 üyeden oluşan komisyon, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler de değerlendirilecek.

Alınması gereken tedbirler rapor haline getirilecek.

PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI

Öte yandan bu hafta Meclis'teki siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.