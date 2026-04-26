Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın barış diplomasi trafiği devam ediyor...

Bakan Fidan'ın ABD'li arabulucularla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

ABD İLE İRAN MÜZAKERELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye, kritik bölgesel ve kütsel gelişmelerin yaşandığı bugünlerde barış diplomasisini yürütüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda birçok ülkeden mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmiş, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne birçok kez dikkat çekmişti.