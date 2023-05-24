TCG Anadolu gemisine ziyaretler sürüyor Sarayburnu Limanı'na demir atan Türkiye'nin gururunu 1 haftada 50 bin kişi ziyaret etti.

İHA

İlk defa 23 Nisan’da vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA ve Türkiye’nin yerli ve milli askeri gemisi, bir hafta önce tekrar İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Sabah 10.00’da vatandaşların ziyaretine açılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Kırklareli'den geldim"

Şehir dışından gemiyi ziyarete gelen Şeref Marangoz, “Buraya gelip, gemiyi gördüğümüzde çok mutlu olduk. Allah, devletimize zeval vermesin. İlk defa geliyorum. Gemiyi gördüğüme çok mutluyum ve gururluyum. Kırklareli’nden geliyorum, sabah 5’te yola çıktım, buraya geldim.” dedi.

"Bize gurur yaşatıyor"

Savaş gemisinin gurur kaynağını olduğunu söyleyen Haydar Arslan, “Türkiye’nin savaş gemisi olarak bize gurur yaşatıyor. Bu gemi gelecek nesillerimize aktarılacak bir eserdir. Bize bu gururu yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

"Türk milletimiz var olsun"

Savaş gemisini ziyaret etmeye gelen Caner Arslan, “Daha önce buraya gelmiştik ama içine girememiştik. Bu gemiye girmek için sıra beklemiştik. Bu gemi bizim için çok değerli. Bu gemiye sadığız. Türk milletimiz var olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

1 haftada 50 bin kişinin ziyaret ettiği gemiyi saat 18.00’e kadar vatandaşlar ziyaret edebilecek.