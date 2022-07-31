Kentte etkili olan sağanak sonucu, sokaklar dereye döndü. Yetersiz kalan mazgallar vatandaşa ve sürücüye zor anlar yaşattı.

Yurt genelinde yaz mevsiminin kavurucu sıcakları yaşanırken, Tekirdağ'da durum farklı.

Süleymanpaşa ilçesi, temmuz sonunda yağmura tutuldu.

Kent sokaklarının dereye döndüğü olay, öğlen saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

İlerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta sele bürüdü.

Araç kullanmak çileye döndü

TESKİ'ye ait mazgalların da yetersiz kalması sebebiyle dereye dönüşen sokak ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaş isyan etti

Bazı vatandaşlar şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da dereye dönüşen sokaklardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Tekirdağ temmuz sonunda kışı yaşıyor VİDEO