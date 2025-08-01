Tekirdağ'da makilik alanda yangın çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde alevler yükseldi.
Uçmakdere mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda yangın çıktı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.
ARAZİNİN YAPISI ZORLADI
Ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin güçlükle sürdüğü yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Bölgedeki rüzgârın da müdahaleyi zaman zaman zorlaştırdığı yangın büyümeden kontrol alındı.